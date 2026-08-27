На Житомирщині хлопець торгував наркотиками прямо на вулиці

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У Бердичеві затримали молодого хлопця. Виявилось, він заробляв на наркотиках

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Правоохоронці з'ясували, що 20-річний місцевий житель продавав наркотики. Він зустрічався з покупцями прямо на вулицях. Його затримали прямо під час такого "продажу". Виявилось, що раніше він уже займався наркобізнесом.

"Правоохоронці задокументували кілька випадків збуту фігурантом особливо небезпечної психотропної речовини альфа-PVP. Відтак чоловікові загрожує позбавлення волі строком від 6 до 10 років з конфіскацією майна", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, СБУ викрила міжнародний канал контрабанди важких наркотиків з півдня Європи в Україну. Щомісяця зловмисники заробляли 15-20 мільйонів гривень. 10 учасників наркосиндикату затримали у Київській, Дніпропетровській та Львівській областях.