$3,5 тисячі за втечу: експоліцейський із Харківщини возив чоловіків до кордону з Білоруссю

Фото: ДБР

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього патрульного з Харківщини, якого обвинувачують в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Обвинувальний акт скерували до суду

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, експоліцейський власним автомобілем перевозив чоловіків із Харкова до одного із сіл Рівненської області поблизу кордону з Білоруссю. За свої послуги він брав по 3,5 тисячі доларів із людини.

Правоохоронець розраховував, що його статус допоможе безперешкодно проходити блокпости. Однак автомобіль із ним та "клієнтами" зупинили працівники Державної прикордонної служби на Житомирщині.

За інформацією ДБР, чоловіки мали при собі все необхідне для подальшого пішого переходу кордону – їжу, каремати, маскувальний одяг та засоби навігації.

Наразі фігуранта звільнили з Національної поліції. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Експоліцейському загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше СБУ та Нацполіція викрили вісьмох організаторів схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За суми від 2,5 до 8,5 тисячі доларів ділки допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон або отримати фальшиві документи для уникнення призову.