Удар РФ по Житомиру: в МВД назвали имя третьей погибшей полицейской
Третьей погибшей в результате удара российской федерации по ГУ Нацполиции в Житомирской области 19 августа оказалась тяжело ранена полицейская Светлана Савченко
Об этом сообщило Министерство внутренних дел, передает RegioNews.
Светлане Савченко было 42 года. Она более 20 лет работала в органах внутренних дел.
Женщина служила в следственных и оперативных подразделениях, а в последние годы была старшим оперуполномоченным по особо важным делам Управления стратегических расследований.
В МВД выразили соболезнования родным, близким и коллегам погибшей полицейской.
Ранее в МВД сообщили о гибели капитана полиции, старшего оперуполномоченного Управления стратегических расследований в Житомирской области Артема Зубчука и подполковника полиции Юлии Евдокимовой.
Напомним, в Житомире 19 августа во время вражеской атаки реактивными беспилотниками зафиксировали попадание в здание Главного управления Национальной полиции в Житомирской области. Ранее сообщалось о двух погибших и 20 пострадавших.
Утром 20 августа количество жертв возросло до трех , еще 53 человека пострадали.