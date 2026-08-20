Удар РФ по Житомиру: в МВД назвали имя третьей погибшей полицейской

Фото: МВД

Третьей погибшей в результате удара российской федерации по ГУ Нацполиции в Житомирской области 19 августа оказалась тяжело ранена полицейская Светлана Савченко

Об этом сообщило Министерство внутренних дел, передает RegioNews.

Светлане Савченко было 42 года. Она более 20 лет работала в органах внутренних дел.

Женщина служила в следственных и оперативных подразделениях, а в последние годы была старшим оперуполномоченным по особо важным делам Управления стратегических расследований.

В МВД выразили соболезнования родным, близким и коллегам погибшей полицейской.

Ранее в МВД сообщили о гибели капитана полиции, старшего оперуполномоченного Управления стратегических расследований в Житомирской области Артема Зубчука и подполковника полиции Юлии Евдокимовой.

Напомним, в Житомире 19 августа во время вражеской атаки реактивными беспилотниками зафиксировали попадание в здание Главного управления Национальной полиции в Житомирской области. Ранее сообщалось о двух погибших и 20 пострадавших.

Утром 20 августа количество жертв возросло до трех , еще 53 человека пострадали.