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20 августа 2026, 19:20

Шпионил по ТЦК и Нацгвардии: на Днепропетровщине разоблачили и осудили предателя

20 августа 2026, 19:20
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Фото: Офис Генерального прокурора
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В Днепре 47-летний местный житель приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену. Мужчину признали виновным в передаче представителям спецслужб России информации о военных объектах в городе

Об этом сообщил Офис Генпрокурора, передает RegioNews .

При публичном обвинении прокуроров Днепропетровской областной прокуратуры суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.

Прокуроры доказали, что осужденный добровольно согласился сотрудничать с представителем государства-агрессора и выполнял задачи своего куратора.

По данным следствия, в сентябре-октябре 2025 года мужчина передвигался по Днепру общественным транспортом и фотографировал и снимал на видео объекты военной инфраструктуры. Собранные материалы он передавал представителям российских спецслужб.

В частности, он посылал фото и видео территориального управления Национальной гвардии Украины, а также один из территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Днепре.

По информации прокуратуры, полученные сведения Россия могла использовать для подготовки и корректировки ракетных и других ударов по городу.

Мужчину задержали в январе 2026 года. Во время судебного разбирательства он своей вины не признал.

Суд назначил ему 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время длится срок апелляционного обжалования приговора.

Напомним, что в Херсонской области суд заочно приговорил жителя Скадовска к 15 годам лишения свободы за сотрудничество с оккупационными властями. Мужчина добровольно занял должность в незаконно созданном россиянами "Скадовском лесоохотничьем хозяйстве".

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