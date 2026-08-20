Удар РФ по Житомиру: в МВС назвали ім'я третьої загиблої поліцейської

Фото: МВС

Третьою загиблою внаслідок удару російської федерації по ГУ Нацполіції у Житомирській області 19 серпня виявилась тяжко поранена поліцейська Світлана Савченко

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ, передає RegioNews.

Світлані Савченко було 42 роки. Вона понад 20 років працювала в органах внутрішніх справ.

Жінка служила у слідчих та оперативних підрозділах, а останні роки була старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах Управління стратегічних розслідувань.

У МВС висловили співчуття рідним, близьким та колегам загиблої поліцейської.

Раніше у МВС повідомили про загибель капітана поліції, старшого оперуповноваженого Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Артема Зубчука та підполковницю поліції Юлію Євдокимову.

Нагадаємо, у Житомирі 19 серпня під час ворожої атаки реактивними безпілотниками зафіксували влучання в будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Раніше повідомлялося про двох загиблих та 20 постраждалих.

Зранку 20 серпня кількість жертв зросла до трьох, ще 53 людини постраждали.