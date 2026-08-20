Вражеский удар по Харькову: зафиксирован прилет БпЛА в Киевском районе
Российские войска 20 августа нанесли удар беспилотником по Киевскому району Харькова
Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает RegioNews .
"По предварительной информации, враг ударил БпЛА по Киевскому району Харькова. Устанавливаем обстоятельства атаки", - сообщил Синегубов.
По состоянию на момент уведомления информации об обращении жителей к медикам не поступало. Данные о последствиях атаки уточняются.
Напомним, что 20 августа вечером в Голосеевском районе Киева в результате падения обломков российского беспилотника 20 августа произошло возгорание в здании бизнес-центра.
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