Вражеский удар по Харькову: зафиксирован прилет БпЛА в Киевском районе

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Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает RegioNews .

"По предварительной информации, враг ударил БпЛА по Киевскому району Харькова. Устанавливаем обстоятельства атаки", - сообщил Синегубов.

По состоянию на момент уведомления информации об обращении жителей к медикам не поступало. Данные о последствиях атаки уточняются.

Напомним, что 20 августа вечером в Голосеевском районе Киева в результате падения обломков российского беспилотника 20 августа произошло возгорание в здании бизнес-центра.