$2 тысячи взятки: ГБР задержало оперуполномоченного СБУ во Львове

Иллюстративное фото: ДБР

ГБР задержало во Львове оперуполномоченного Львовского районного отдела Управления СБУ во Львовской области, подозреваемого в получении $2 тысячи взятки

Об этом пишет ZAHID.NET, передает RegioNews.

По данным следствия, сотрудник СБУ требовал деньги от фигуранта уголовного производства за непринятие в отношении него процессуальных мер.

Как отмечается в определениях Лычаковского районного суда Львова, мужчина был задержан 13 августа на улице Варшавской после получения денег.

Во время обыска в автомобиле Volkswagen Passat, которым пользовался подозреваемый, правоохранители обнаружили и изъяли средства. Также под арест попали документы, iPhone, земельный участок и часть принадлежащих фигуранту недвижимости.

По данным следствия, автомобиль Volkswagen Passat был ввезен в Украину в качестве гуманитарной помощи и зарегистрирован на львовскую общественную организацию "Независимые".

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 УК Украины – получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Суд отстранил подозреваемого от должности на два месяца и наложил арест на изъятое имущество.

Напомним, экс-судья из Одесской области получил 7 лет заключения. САП не называет имени осужденного. В то же время, по данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет о Павле Доброве.