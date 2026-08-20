РФ ударила по Славянску из "Торнадо-С": три человека ранены
Российские войска днем 20 августа обстреляли Славянск Донецкой области, применив реактивную систему залпового огня "Торнадо-С"
Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях, передает RegioNews.
По его словам, удар произошел около 14:00, попадание было зафиксировано в частном секторе города.
В результате атаки ранения получили три человека. Среди пострадавших – двое мужчин 1975 и 1994 годов рождения и женщина 1975 года рождения. Всем троим оказывается медицинская помощь.
В результате обстрела также повреждены жилые дома и автомобили.
Как известно, это уже не первая атака на Славянск 20 августа. Утром российские войска ударили по городу беспилотником, попав, в частности, в магазин.
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