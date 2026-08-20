Водителя, устроившего смертельное ДТП в Киеве, взяли под стражу без права залога

Фото: Киевская городская прокуратура

Шевченковский районный суд Киева взял под стражу 23-летнего водителя, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Соломенском районе столицы

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

Меру пресечения избрали без права залога — мужчина будет находиться под стражей до 17 октября 2026 года.

ДТП произошло 19 августа. По данным следствия, водитель автомобиля Volkswagen Golf двигался полосой для общественного транспорта от Ереванской улицы в направлении улицы Уманской и пытался перестроиться во вторую полосу.

Во время маневра он допустил боковое столкновение с двигавшимся впереди маршрутным автобусом "Богдан". После столкновения автомобиль на скорости влетел в остановку общественного транспорта.

В результате ДТП погибли две женщины — 52 и 35 лет.

Еще четыре человека получили телесные повреждения. Среди пострадавших — мужчины 33 и 24 лет, 67-летняя женщина и 18-летняя девушка.

Действия водителя квалифицировали по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек.

Суд удовлетворил ходатайство следователей и прокуроров Киевской городской прокуратуры и избрал водителю меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, что смертельная авария произошла 19 августа около 8:50 в Соломенском районе столицы.