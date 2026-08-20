Фото: ГСЧС

До 3 человек увеличилось количество погибших в результате российской атаки на Житомир 19 августа, 53 человека пострадали

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Пожар на месте попадания полностью ликвидирован. Продолжаются аварийно-восстановительные работы: чрезвычайники разбирают поврежденные конструкции и обследуют территорию. К работам привлечены спасатели-верхолазы из Черкасской и Ровенской.

Работы продолжались всю ночь и усложнялись повторными воздушными тревогами.

На месте специалисты ГСЧС и Красный Крест развернули пункты помощи, а команда World Central Kitchen организовала питание для спасателей.

Напомним, в Житомире 19 августа во время вражеской атаки реактивными беспилотниками зафиксировали попадание в здание Главного управления Национальной полиции в Житомирской области. Ранее сообщалось о двух погибших и 20 пострадавших.