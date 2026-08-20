Вынесли миллионы в сейфах: в Кировоградской области задержали банду гастролеров из Киевщины

Фото: Кировоградская областная прокуратура

Прокуроры Кировоградской областной прокуратуры сообщили о подозрении пяти мужчинам, подозреваемым в похищении более миллиона гривен с предприятия в Кропивницком районе. Всем избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога

Об этом сообщила прокуратра Кировоградской области, передает RegioNews .

По данным следствия, мужчины заранее подготовились к воровству. Они арендовали неподалеку дом, определили предприятие как объект для ограбления и распределили между собой роли.

Ночью подозреваемые приехали на предприятие на внедорожнике. Один из них остался за рулем, еще один следил за обстановкой, а трое мужчин в балаклавах перелезли через забор и с помощью ломов отжали дверь.

В помещении они сломали один сейф, а второй вынесли на территорию предприятия. Общая сумма нанесенного ущерба превысила 1 миллион гривен.

Подозреваемые были задержаны в тот же день. В ходе обысков правоохранители изъяли более 889 тысяч гривен, иностранную валюту, балаклавы, ломы, инструменты для резки металла, мобильные телефоны, документы и печати предприятия, оружие, а также два автомобиля.

Задержанные жителями Киева и Киевской области.

Мужчинам инкриминируют кражу, совершенную по предварительному сговору группой лиц, с проникновением в помещение, в особо крупных размерах и в условиях военного положения – ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса.

Напомним, что в Центральном районе города злоумышленник напал на военнослужащего , избил его и завладел сумкой, в которой находились деньги и мобильный телефон.