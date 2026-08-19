Вражеская атака на Житомир: реактивные дроны окупантов попали в здание Нацполиции

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В Житомире 19 августа во время российской атаки реактивными беспилотниками зафиксировали попадание в здание Главного управления Национальной полиции в Житомирской области

Об этом сообщил начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews .

"Враг атаковал Житомир реактивными дронами. Есть попадание в здание Главного управления Национальной полиции в Житомирской области", - сообщил Бунечко.

На месте работают спасатели, бригады экстренной медицинской помощи и другие специальные службы.

Детали атаки обнародовал и.о. главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе.

По его словам, в результате удара возник пожар кровли и четвертого этажа здания ГУНП.

"Этот удар унес жизни двух полицейских. По меньшей мере, 20 человек пострадали, - сообщил Цуцкаридзе.

Он подчеркнул, что российские войска атаковали не только здание, но и людей, работающих по обеспечению безопасности других.

"Враг еще раз бьет не только по зданиям. Он сознательно атакует людей, которые ежедневно работают ради безопасности других. Сегодня под ударом оказалось здание Главного управления Национальной полиции в Житомирской области. В результате обстрела возник пожар кровли и четвертого этажа", - подчеркнул правоохранитель.

На месте работают полицейские, спасатели и другие экстренные службы. Они помогают пострадавшим, обеспечивают безопасность и документируют последствия атаки.

Максим Цуцкидзе также выразил поддержку полицейским, которые продолжают службу после удара.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Напомним, что в Херсоне в результате российской атаки 19 августа пострадал мужчина.