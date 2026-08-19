14:59  19 августа
В Киеве мужчина угрожал велосипедисту гранатой из-за дорожного конфликта
10:49  19 августа
В Одесской области на недострое погиб 14-летний парень: ему на голову упал кирпич
07:25  19 августа
Во Львовской области трое подростков упали с 15-метровой высоты: один погиб
UA | RU
UA | RU
19 августа 2026, 17:50

Вражеская атака на Житомир: реактивные дроны окупантов попали в здание Нацполиции

19 августа 2026, 17:50
Читайте також українською мовою
Фото иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В Житомире 19 августа во время российской атаки реактивными беспилотниками зафиксировали попадание в здание Главного управления Национальной полиции в Житомирской области

Об этом сообщил начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews .

"Враг атаковал Житомир реактивными дронами. Есть попадание в здание Главного управления Национальной полиции в Житомирской области", - сообщил Бунечко.

На месте работают спасатели, бригады экстренной медицинской помощи и другие специальные службы.

Детали атаки обнародовал и.о. главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе.

По его словам, в результате удара возник пожар кровли и четвертого этажа здания ГУНП.

"Этот удар унес жизни двух полицейских. По меньшей мере, 20 человек пострадали, - сообщил Цуцкаридзе.

Он подчеркнул, что российские войска атаковали не только здание, но и людей, работающих по обеспечению безопасности других.

"Враг еще раз бьет не только по зданиям. Он сознательно атакует людей, которые ежедневно работают ради безопасности других. Сегодня под ударом оказалось здание Главного управления Национальной полиции в Житомирской области. В результате обстрела возник пожар кровли и четвертого этажа", - подчеркнул правоохранитель.

На месте работают полицейские, спасатели и другие экстренные службы. Они помогают пострадавшим, обеспечивают безопасность и документируют последствия атаки.

Максим Цуцкидзе также выразил поддержку полицейским, которые продолжают службу после удара.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Напомним, что в Херсоне в результате российской атаки 19 августа пострадал мужчина.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
полиция оккупанты Житомир атака дроны
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
Психологический террор дома: на Харьковщине мать издевалась над собственной дочерью
19 августа 2026, 18:12
В Украине новые правила для водителей: что нужно знать
19 августа 2026, 17:55
Подозревается во взяточничестве: суд снял с должности руководителя Николаевского областного ТЦК
19 августа 2026, 17:36
Разбитое жилье и сгоревшие машины: оккупанты массированно атаковали Херсон дронами
19 августа 2026, 17:20
Кровавый конфликт в Харькове: мужчина схватился за нож во время ссоры и порезал оппонента
19 августа 2026, 16:58
Вражеский дрон попал в жилой дом на Запорожье: есть раненый
19 августа 2026, 16:50
На Буковине женщины отдали аферистам тысячи гривен: как это произошло
19 августа 2026, 16:35
15 лет за решеткой: на Херсонщине заочно осудили предателя, возглавившего "лесхоз" окупантов
19 августа 2026, 16:20
В Киеве будут судить акушер-гинеколога из-за служебной халатности, повлекшей гибель плода
19 августа 2026, 15:59
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Виктор Ягун
Все блоги »