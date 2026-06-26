Житомирянин отримав довічне за вбивство матері та 13-річної дитини

Фото: Прокуратура України

Жителя Житомира засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна за умисне вбивство двох осіб, зокрема малолітньої дитини, а також низку інших тяжких злочинів

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Прокурори в суді довели законність та обґрунтованість вироку, ухваленого раніше щодо обвинуваченого. Верховний Суд залишив касаційну скаргу сторони захисту без задоволення, а вирок – без змін.

За даними слідства, трагедія сталася у вересні 2021 року в Житомирі. 23-річний чоловік у стані наркотичного сп'яніння помітив жінку біля Шодуарівського парку та прослідував за нею до її дому.

Дочекавшись моменту, коли вона зайшла до квартири, він проник усередину, де перебувала також її 13-річна донька.

Засуджений зґвалтував жінку, заволодів її ювелірними виробами, а потім завдав матері та дитині численних ножових поранень. Щоб приховати сліди злочину, він підпалив квартиру та втік.

Під час судового розгляду чоловік намагався уникнути відповідальності та заявляв про нібито причетність до вбивства іншої особи. Ювенальні прокурори спростували цю версію та надали суду докази, які підтвердили його вину.

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Прикарпатті чоловік підпалив будинок, щоб приховати вбивств. З'ясувалось, що під час сварки 62-річний зловмисник завдав своєму товаришу численних ударів руками та ногами, кілька разів ударив ножем, а потім задушив його.