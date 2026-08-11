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Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В результате вражеского удара погиб 15-летний парень. Еще двое подростков получили ранения: 16-летнего юношу госпитализировали в состоянии средней тяжести, а 17-летний парень будет лечиться амбулаторно.

Во время вражеской атаки был поврежден автомобиль.

Напомним, 10 августа российские войска нанесли удар по жилому кварталу Никополя на Днепропетровщине. В результате атаки погиб один человек, еще трое жителей получили ранения.