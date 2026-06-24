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24 июня 2026, 10:29

Привязали к дереву и забили насмерть: подробности убийства в Киеве

24 июня 2026, 10:29
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Фото: полиция
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Правоохранители задержали пятерых мужчин, которые расправились с 58-летним жителем столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Тело мужчины с многочисленными травмами обнаружили на берегу реки на улице 6-я Линия Садовая. В ходе расследования полицейские установили, что накануне между убитым и одним из злоумышленников возник конфликт.

Установлено, что молодые люди отдыхали возле кофейни, принадлежащей одному из фигурантов. Впоследствии между одним из них и прохожим возник словесный спор.

После этого нападавшие начали избивать 58-летнего мужчину руками, ногами и деревянной палкой. Затем силой оттащили его за здание кафе, привязали веревкой к дереву и продолжили избиение, игнорируя его просьбу остановиться.

Позже пострадавшему удалось освободиться и добраться до берега реки. Однако нападавшие догнали его, снова повалили на землю и продолжили избивать. От травм головы и грудной клетки мужчина скончался на месте.

Правоохранители установили всех участников преступления. Одного из них разыскали и задержали в Одесской области. Также следствие выяснило, что фигуранты пытались уничтожить записи с камер видеонаблюдения, установленных на кафе, чтобы скрыть преступление.

Все пять мужчин в возрасте от 18 до 34 лет задержаны. Им сообщили о подозрении по п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство, совершенное группой лиц). Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, на Львовщине задержали водителя Audi Q5, повлекшего смертельное ДТП. На месте он заявил правоохранителям, что убил собственную мать – женщину обнаружили мертвой дома, на ее теле были ножевые ранения.

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