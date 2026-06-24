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В Звягеле на Житомирщине восемь человек, среди которых шестеро детей, госпитализировали после употребления фастфуда в общепите

Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура, передает RegioNews .

Отмечается, что 22 июня в инфекционное отделение Звягельской многопрофильной больницы на стационарное лечение попали шесть детей от 1,5 до 17 лет и двое взрослых, у которых диагностировали кишечную палочку.

По предварительной информации, они отравились из-за употребления фастфуда в одном из местных заведений общепита.

Ювенальные прокуроры зарегистрировали уголовное производство по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений (ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.

Напомним, что ранее на Прикарпатье в гостинице произошло массовое отравление детей . Четверо несовершеннолетних госпитализированы в инфекционное отделение. По данному факту следователи возбудили уголовное производство.