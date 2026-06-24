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На Житомирщині правоохоронці розслідують отруєння відвідувачів фастфуду
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24 червня 2026, 22:46

На Житомирщині правоохоронці розслідують отруєння відвідувачів фастфуду

24 червня 2026, 22:46
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Фото ілюстративне
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У Звягелі на Житомирщині вісьмох осіб, серед яких шестеро дітей, госпіталізували після вживання фастфуду в закладі громадського харчування

Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що 22 червня до інфекційного відділення Звягельської багатопрофільної лікарні на стаціонарне лікування потрапили шестеро дітей віком від 1,5 до 17 років та двоє дорослих, в яких діагностували кишкову паличку.

За попередньою інформацією, вони отруїлись через вживання фастфуду в одному з місцевих закладів громадського харчування.

Ювенальні прокурори зареєстрували кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням (ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України).

Наразі проводяться першочергові слідчі дії для встановлення всіх обставин події.

Нагадаємо, що раніше на Прикарпатті у готелі сталось масове отруєння дітей. Чотирьох неповнолітніх госпіталізували до інфекційного відділення. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.

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