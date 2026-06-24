На Житомирщині правоохоронці розслідують отруєння відвідувачів фастфуду

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У Звягелі на Житомирщині вісьмох осіб, серед яких шестеро дітей, госпіталізували після вживання фастфуду в закладі громадського харчування

Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура, передає RegioNews .

Зазначається, що 22 червня до інфекційного відділення Звягельської багатопрофільної лікарні на стаціонарне лікування потрапили шестеро дітей віком від 1,5 до 17 років та двоє дорослих, в яких діагностували кишкову паличку.

За попередньою інформацією, вони отруїлись через вживання фастфуду в одному з місцевих закладів громадського харчування.

Ювенальні прокурори зареєстрували кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням (ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України).

Наразі проводяться першочергові слідчі дії для встановлення всіх обставин події.

Нагадаємо, що раніше на Прикарпатті у готелі сталось масове отруєння дітей. Чотирьох неповнолітніх госпіталізували до інфекційного відділення. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.