11:49  28 мая
Ограбил офис после атаки на Киев: мужчине грозит до 10 лет
08:38  28 мая
Сломали руку, применили шокер и газ: на Волыни будут судить работника ТЦК
08:20  28 мая
"Вам не жить в селе": на Полтавщине пьяный мужчина угрожал переселенцам оружием
UA | RU
UA | RU
28 мая 2026, 13:19

На Хмельнитчине провели масштабную военную подготовку для молодежи

28 мая 2026, 13:19
Читайте також українською мовою
Фото: ГО "Захист держави"
Читайте також
українською мовою

В Хмельницкой области для местной молодежи организовали масштабную военно-патриотическую подготовку. Ученики лицеев отрабатывали базовые навыки безопасности, тактической медицины и командного взаимодействия

Об этом сообщила ГО "Захист Держави", передает RegioNews.

Мероприятие организовал Шепетовский районный центр общественной организации в партнерстве с Плужненской общиной.

Наставниками для участников стали украинские военнослужащие.

К учебе присоединились ученики Плужненского лицея имени Бортника Р.Й., а также Борисовского, Мякотивского и Куновского лицеев.

На занятиях молодежь осваивала основы безопасности и отрабатывала алгоритмы действий в различных ситуациях. Особое внимание было уделено практическим навыкам – в частности, наложению турникетов и оказанию медицинской помощи.

Также участники учений работали над командным взаимодействием и развитием стрессоустойчивости.

В ГО "Захист Держави" отмечают, что национально-патриотическое воспитание молодежи является одним из ключевых направлений работы организации.

Напомним, на днях в Луцке уже в пятый раз состоялось Ходо безбарьерности, которое объединило жителей, представителей власти, полиции и общественных организаций вокруг идеи доступного города для всех. К ходу присоединились активные лучане, представители разных учреждений и организаций, в частности команда Волынской ячейки ГО "Захист Держави".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Хмельницкая область общественная организация ГО Захист Держави военные учения ученики лицей
Отпуска для военнослужащих во время войны: что предусматривает закон
28 мая 2026, 11:26
Как жить во время войны: психологиня объяснила, где искать опору
27 мая 2026, 14:33
Все новости »
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
Кровавый конфликт на Днепропетровщине: 59-летний гость из Киева ранил ножом местного жителя
28 мая 2026, 15:59
Судят главу "совета депутатов" Новой Каховки
28 мая 2026, 15:47
Организаторам схемы уклонения от мобилизации в Днепре грозит до 9 лет тюрьмы
28 мая 2026, 15:30
В Киевской области ВАЗ "вылетел" в кювет: погибли двое детей
28 мая 2026, 14:45
В Харькове мужчина сам сделал себе бронирование от мобилизации
28 мая 2026, 14:20
Скандал в Винницкой области: ФЛП пропавшего военного два года получал госконтракты
28 мая 2026, 13:58
В Запорожье задержали майора полиции по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней
28 мая 2026, 13:38
В Ровно массовое отравление в детском развлекательном заведении
28 мая 2026, 12:50
В Генштабе подтвердили поражение НПЗ "Туапсинский", объектов ПВО и командных пунктов врага
28 мая 2026, 12:40
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Марина Данилюк-Ярмолаева
Виктория Сюмар
Все блоги »