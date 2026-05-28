На Хмельнитчине провели масштабную военную подготовку для молодежи

Фото: ГО "Захист держави"

В Хмельницкой области для местной молодежи организовали масштабную военно-патриотическую подготовку. Ученики лицеев отрабатывали базовые навыки безопасности, тактической медицины и командного взаимодействия

Об этом сообщила ГО "Захист Держави", передает RegioNews.

Мероприятие организовал Шепетовский районный центр общественной организации в партнерстве с Плужненской общиной.

Наставниками для участников стали украинские военнослужащие.

К учебе присоединились ученики Плужненского лицея имени Бортника Р.Й., а также Борисовского, Мякотивского и Куновского лицеев.

На занятиях молодежь осваивала основы безопасности и отрабатывала алгоритмы действий в различных ситуациях. Особое внимание было уделено практическим навыкам – в частности, наложению турникетов и оказанию медицинской помощи.

Также участники учений работали над командным взаимодействием и развитием стрессоустойчивости.

В ГО "Захист Держави" отмечают, что национально-патриотическое воспитание молодежи является одним из ключевых направлений работы организации.

Напомним, на днях в Луцке уже в пятый раз состоялось Ходо безбарьерности, которое объединило жителей, представителей власти, полиции и общественных организаций вокруг идеи доступного города для всех. К ходу присоединились активные лучане, представители разных учреждений и организаций, в частности команда Волынской ячейки ГО "Захист Держави".