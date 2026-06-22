На Житомирщині провели військово-патріотичні ігри для дітей
На Житомирщині діти із різних громад стали учасниками патріотичних ігор. Вони отримали змогу продемонструвати знання, витривалість та командну роботу
Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.
Представники ГО "Захист держави" долучились до організації та проведення другого обласного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура") у Житомирській області.
Учасниками стали понад 230 дітей із різних громад. Вони проходили вишколи, змагання та випробування, демонструючи знання, витривалість, командну роботу й справжній козацький дух.
"Дякуємо організаторам, виховникам, наставникам, ветеранам та всім партнерам, які долучилися до проведення гри. Окрема подяка юним джурам за наполегливість, дисципліну та любов до України. Вітаємо переможців та всіх учасників "Джури"! Бажаємо нових звершень, міцного духу та впевненого руху вперед заради сильної української держави", - кажуть активісти.
Нагадаємо, за ініціативи ГО "Захист Держави" на Хмельниччині для місцевої молоді організували масштабний військово-патріотичний вишкіл. Учні ліцеїв відпрацьовували базові навички безпеки, тактичної медицини та командної взаємодії.