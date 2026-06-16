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16 июня 2026, 21:59

Четверо суток ада: на Житомирщине спасатели потушили масштабный лесной пожар

16 июня 2026, 21:59
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Фото: ГСЧС
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В Житомирской области спасатели ликвидировали масштабный пожар в лесном массиве на территории природного заповедника «Древлянский». Пожар возник в результате российских атак

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

Из-за сильных порывов ветра огонь быстро распространился на площадь около 25 гектаров. Чтобы не допустить дальнейшего распространения пожара, спасатели гасили ячейку с восточного и южного направлений.

Одновременно работники лесоохранного предприятия обустраивали внутреннюю параллельную минерализованную полосу, которая должна была сдержать распространение пламени. Для разведки и мониторинга ситуации были привлечены беспилотники.

Ликвидация пожара длилась четыре дня. К работам было привлечено около 40 спасателей ГСЧС и работников лесного хозяйства, а также 10 единиц техники.

Напомним, что ночью в результате вражеской атаки в Николаеве возник масштабный пожар на одном из объектов критической инфраструктуры.

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