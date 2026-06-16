Чотири доби пекла: на Житомирщині рятувальники загасили масштабну лісову пожежу

Фото: ДСНС

У Житомирській області рятувальники ліквідували масштабну пожежу в лісовому масиві на території природного заповідника Древлянський природний заповідник. Загоряння виникло внаслідок російських атак

Про це повідомили в ДСНС, передає RegioNews .

Через сильні пориви вітру вогонь швидко поширився на площу близько 25 гектарів. Щоб не допустити подальшого розповсюдження пожежі, рятувальники гасили осередок зі східного та південного напрямків.

Одночасно працівники лісоохоронного підприємства облаштовували внутрішню паралельну мінералізовану смугу, яка мала стримати поширення полум’я. Для розвідки та моніторингу ситуації залучали безпілотники.

Ліквідація пожежі тривала чотири доби. До робіт були залучені близько 40 рятувальників ДСНС і працівників лісового господарства, а також 10 одиниць техніки.

Нагадаємо, що вночі внаслідок ворожої атаки у Миколаєві виникла масштабна пожежа на одному з об'єктів критичної інфраструктури.