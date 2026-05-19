Сырский сравнил потери ВСУ и оккупантов

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью Militarnyi, передает RegioNews .

"Общие потери на фронте где-то в 3,5 раза больше (у россиян - ред.), а по убитым, то цифра достигает в зависимости от дня и в семь раз, и в девять раз иногда бывает", - сказал он.

Сырский подчеркнул, что в украинской армии нет более высокой ценности, чем жизнь и здоровье военнослужащих, и заверил, что Украина движется по правильному пути и делает все возможное для минимизации потерь Сил обороны.

Напомним, что общие боевые потери личного состава российских войск с 24 февраля 2022 года по 19 мая 2026 достигли около 1 351 150 человек, 1140 из них - ликвидированы за последние сутки.