ДТП произошло 18 мая около 14:00 между населенными пунктами Комышевка и Кислица в Измаильском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На трассе Измаил – Килия – Вилково 29-летний водитель BMW не справился с управлением из-за скорости движения, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и несколько раз перевернулся.

В результате аварии травмы разной степени тяжести получил сам водитель, а также его 18-летний пассажир. Обоих пострадавших доставили в больницу.

Водителя проверили на состояние опьянения – он был трезв.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

