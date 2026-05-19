В Одесской области BMW вылетел в кювет и перевернулся: двое травмированных
ДТП произошло 18 мая около 14:00 между населенными пунктами Комышевка и Кислица в Измаильском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
На трассе Измаил – Килия – Вилково 29-летний водитель BMW не справился с управлением из-за скорости движения, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и несколько раз перевернулся.
В результате аварии травмы разной степени тяжести получил сам водитель, а также его 18-летний пассажир. Обоих пострадавших доставили в больницу.
Водителя проверили на состояние опьянения – он был трезв.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
