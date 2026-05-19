Трагедия в Прилуках: 20 мая в городе объявлен день траура по погибшим от ракетного удара

В Прилуках Черниговской области 20 мая объявили днем траура по погибшим в результате российского ракетного удара 19 мая

Об этом сообщил Прилукский городской совет, передает RegioNews .

"В связи с трагедией, произошедшей из-за российской ракетной атаки на Прилуки, 20 мая объявлен днем траура по погибшим", - говорится в сообщении.

В горсовете выразили искренние соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, что около 10 утра российские военные нанесли удар баллистической ракетой по центру Прилук на Черниговщине. Известно, что три человека погибли и 29 пострадали, из которых 5 находятся в тяжелом состоянии.