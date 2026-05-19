В Херсонской области "диджей оккупантов" корректировал удары по украинцам

Фото из открытых источников

Херсонский городской суд Херсонской области признал местного жителя в государственной измене. Оказалось, что огня передавала россиянам данные и просил не обстреливать ферму его отца.

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в марте 2023 года мужчина передал данные об ВСУ на территории Белозерской общины. Его собеседник передал эти данные представителю российских оккупационных войск и затем по этим координатам были нанесены ракетные и артиллерийские обстрелы.

Также была найдена переписка, в которой обвиняемый просил россиян не обстреливать ферму отца. В частности, мужчина "сливал" данные проукраинских жителей оккупированных территорий. За информацию об ВСУ он просил денежное вознаграждение, а также обсуждал возможность переправки на оккупированную территорию.

Его знакомые рассказали, что во время оккупации он работал в министерстве сельского хозяйства и рыболовства, а также был диджеем в ресторане, играл музыку, развлекал русских солдат, общался с посетителями, в том числе сотрудниками ФСБ РФ. Также нашли видео, где мужчина был ведущим на "Дне защиты детей" с участием оккупационной администрации и Росгвардии.

На суде мужчина заявил, что россияне якобы заставили его озвучить мероприятие ко дню защиты детей. Он также заявил, что потерял сим-карту и возразил, что во время оккупации или после передавал информацию об ВСУ.

Бывшая сожительница мужчины рассказала, что замечала в его телефоне исходящие сообщения, содержащие картинки, фрагменты карт. По ее словам, он также снимал видео их совместной поездки по машине, когда на заднем фоне будто случайно мог быть украинский блокпост.

Суд признал мужчину виновным и назначил пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Черкасской области студент корректировал ракетно-дроновые атаки россиян на энергетическую инфраструктуру центрального региона Украины. СБУ задержала предателя.