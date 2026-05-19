19 мая 2026, 20:59

Угрожал взорвать полицию гранатой: в Киеве жителя Оболони приговорили к 9 годам

Фото: Киевская городская прокуратура
Киевлянин после ссоры с женой угрожал взорвать гранатой работников полиции – он приговорен к 9 годам лишения свободы

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

За поддержание публичного обвинения прокурорами Оболонской окружной прокуратуры города Киева суд объявил обвинительный приговор 37-летнему жителю столицы.

Он признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудников полиции и незаконном обращении с оружием и боевыми припасами.

В апреле 2022 года мужчина в квартире на Оболони поссорился со своей гражданской женой.

Женщина скрылась на улице, а к агрессору, у которого дома было оружие, вызвали полицию. Во время задержания полицейскими мужчина выдернул кольцо гранаты и угрожал ее взорвать, впрочем ему не дали это сделать.

Дома у обвиняемого изъяли переработанный самозарядный карабин "АКМС-МФ" и более 600 патронов разного калибра, включая бронебойно-воспламеняющиеся.

В суде прокурор просил назначить мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы. Оболонский районный суд города Киева признал его виновным по инкриминируемым статьям и приговорил его к 9 годам лишения свободы. Окружная прокуратура готовит апелляционную жалобу на вынесенный приговор.

Напомним, что ранее полиция зафиксировала два факта подрыва гранат зарегистрировали в течение суток сотрудники полиции Тернопольщины . Один из фигурантов потерял кисть, а другой получил осколочные ранения.

