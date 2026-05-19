В Киевской области жестоко убили собаку

В полиции приступили к расследованию из-за убийства собаки. Инцидент произошел в городе Богуслав

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Полицейские узнали об инциденте, когда занимались мониторингом социальных сетей. В одном из Telegram-каналов они увидели сообщения о жестоких действиях собаки в Богуславе. К сожалению, животное не выжило.



"Работники Обуховского районного управления полиции зарегистрировали сведения в Единый учет регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других происшествиях. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства инцидента и его участников", - сообщили в полиции.

Напомним, что в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра компания подростков стреляла по собакам из пневматического пистолета.