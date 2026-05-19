50 атак за день: враг бил по Днепропетровской области, трое пострадавших
Российские военные в течение дня более 50 раз атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, три человека получили ранения
Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .
Враг применил артиллерию, беспилотники и нанес удар авиабомбой.
В Никопольском районе россияне били по райцентру, Красногригоревской, Покровской, Марганецкой и Мировской общинам.
Повреждены многоквартирные и частные дома, заправка, автомобили. Ранения получили мужчины 58 и 67 лет.
В Синельниковском районе войска РФ нанесли удары по Покровской и Дубовиковской общинам.
Повреждены частный дом и не эксплуатируемое здание. Раненый 68-летний мужчина. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
Напомним, что в Никополе 19 мая российские войска дважды атаковали FPV-дронами спасателей, направлявшихся на тушение пожара в жилом доме после очередного обстрела.