Российские военные в течение дня более 50 раз атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, три человека получили ранения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

Враг применил артиллерию, беспилотники и нанес удар авиабомбой.

В Никопольском районе россияне били по райцентру, Красногригоревской, Покровской, Марганецкой и Мировской общинам.

Повреждены многоквартирные и частные дома, заправка, автомобили. Ранения получили мужчины 58 и 67 лет.

В Синельниковском районе войска РФ нанесли удары по Покровской и Дубовиковской общинам.

Повреждены частный дом и не эксплуатируемое здание. Раненый 68-летний мужчина. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Напомним, что в Никополе 19 мая российские войска дважды атаковали FPV-дронами спасателей, направлявшихся на тушение пожара в жилом доме после очередного обстрела.