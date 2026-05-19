На Львовщине чиновника Укрзализныци поймали на взятке

Во Львовской области чиновник Укрзализныци получил подозрение. Известно. что речь идет о вымогательстве и получении взятки

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Как выяснили правоохранители, начальник одного из линейных отделов ОП "Львовское региональное отделение "Энергосбыт" филиала "Энергосбыт" АО "Укрзализныця" требовал деньги от предпринимателя. За эту взятку он обещал повлиять на принятие должностными лицами решения о "положительном и ускоренном решении" его вопроса об оформлении разрешительной и технической документации для присоединения к электрическим сетям АО "Укрзализныця".

Чиновника задержали прямо в его кабинете после того, как он получил от предпринимателя 70 000 гривен.

"Задержанному доложено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.

