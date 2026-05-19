19 мая 2026, 23:20

На Львовщине чиновника Укрзализныци поймали на взятке

19 мая 2026, 23:20
Фото: Национальная полиция
Во Львовской области чиновник Укрзализныци получил подозрение. Известно. что речь идет о вымогательстве и получении взятки

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, начальник одного из линейных отделов ОП "Львовское региональное отделение "Энергосбыт" филиала "Энергосбыт" АО "Укрзализныця" требовал деньги от предпринимателя. За эту взятку он обещал повлиять на принятие должностными лицами решения о "положительном и ускоренном решении" его вопроса об оформлении разрешительной и технической документации для присоединения к электрическим сетям АО "Укрзализныця".

Чиновника задержали прямо в его кабинете после того, как он получил от предпринимателя 70 000 гривен.

"Задержанному доложено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Черкасской области задержали пограничника-дезертира, который за взятку в 5000 долларов хотел покинуть часть и избежать службы.

