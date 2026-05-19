В Запорожье мужчина открыл огонь по подростку

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Как выяснили стражи порядка, произошел конфликт между студентом и 22-летним местным жителем. Во время ссоры старший мужчина попал в несовершеннолетнего парня из травматического пистолета. Затем он пытался скрыться на автомобиле, но он был задержан. Теперь ему грозит заключение до семи лет.

"На основании собранных доказательств под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается", - сообщили в полиции.

Напомним, что полицейские установили личность мужчины, стрелявшего из пистолета на одной из улиц в Черкассах.