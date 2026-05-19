19 мая 2026, 09:14

Алкогольная интоксикация и истощение: во Львовской области будут судить родителей за смерть двухлетнего сына

Фото: pixabay
Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении супругов, чья халатность привела к гибели двухлетнего ребенка. Трагический случай произошел в начале февраля, когда мальчик скончался в реанимационном отделении одной из больниц Яворивского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что непосредственной причиной смерти малыша стало тяжелое острое инфекционное заболевание. Инфекция развилась на фоне крайнего истощения организма: хронического расстройства питания с дефицитом массы тела и тяжелой анемии. Кроме того, экспертиза обнаружила в крови умершего ребенка этиловый спирт – мальчик находился в острой алкогольной интоксикации.

Следователи установили, что ребенок воспитывался в многодетной семье вместе с еще четырьмя братьями и сестрами в возрасте от 4 до 10 лет. Эта семья состояла на учете в социальных службах. Отец и мать систематически игнорировали свои родительские обязанности: не обеспечивали детей полноценным питанием, медицинским обслуживанием, уходом и базовыми бытовыми условиями проживания.

Правоохранители завершили досудебное расследование по статье о злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком (ст. 166 УК Украины). Родителям грозит ограничение или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

По решению исполнительного комитета территориального общества четырех других детей изъяли из семьи и поместили в специализированное детское учреждение.

Напомним, ранее в Ровенской области осудили мать девочки, которая выпала с шестого этажа на крышу парикмахерской. Женщина систематически оставляла трехлетнюю дочь саму на длительное время, ограничивала ее в еде и одежде, фактически не заботясь о здоровье и безопасности ребенка.

