На Житомирщині лікаря-інтерна залишили в ТЦК до виповнення 25 років

На Житомирщині мобілізували 24-річного лікаря-інтерна за день до його 25-річчя

Як повідомила журналістка Новини.LIVE Анна Сірик, про інцидент стало відомо під час засідання тимчасової слідчої комісії ВР із питань оборони, передає RegioNews.

Очільник ТСК народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що напередодні, 19 травня, чоловік прибув до ТЦК для уточнення персональних даних та оформлення військового обліку. На той момент йому було 24 роки.

Чоловіка з приміщення ТЦК так і не випустили.

Представник ТЦК Олександр Рець підтвердив, що 20 травня чоловіка визнали придатним до служби та мобілізували. На запитання, де саме лікар перебував у ніч перед мобілізацією, він відповів: "Таких даних у мене наразі немає".

Наступного дня його визнали придатним до служби та офіційно мобілізували.

