12 травня 2026, 21:15

На Житомирщині 18-річний хлопець організував нарко-бізнес

Фото: Національна поліція
У Житомирі викрили 18-річного хлопця. Виявилось, що він розповсюджував заборонені речовини

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Правоохоронці під час патрулювання зупинили 18-річного хлопця. Виявилось, він якраз отримав поштове відправлення. Під час перевірки поліція побачила понад півсотні поліетиленових пакетиків із кристалічною речовиною.

Експерти підтверидил, що це були небезпечні психотропні речовини PVP. Крім того, близько чотирьох десятків пакунків із кристалічною речовиною, які власник приховав у системному блоці. Хлопець визнав, що планував продавати це шляхом "закладок".

Судом йому було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Києві затримали двох студентів коледжа. Вони купили заборонені речовини та фасували їх в орендованому будинку. Загалом у них знайшли близько 5 кілограмів PVP на суму понад 3 мільйони гривень.

поліція наркотики Житомир
