11:42  12 мая
В Полтаве женщина потеряла два пальца после ссоры с мужчиной
09:41  12 мая
Смертельное ДТП в Донецкой области: два человека погибли, четверо пострадали
08:38  12 мая
В Украине запускают программу стажировки для людей 50+
UA | RU
UA | RU
12 мая 2026, 09:38

"Соль" в промышленных масштабах: в Полтаве будут судить участников наркосиндиката

12 мая 2026, 09:38
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители завершили расследование по организованной преступной группе, которая наладила полный цикл производства и сбыта психотропного вещества альфа-PVP ("соль") в промышленных масштабах

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

По данным следствия, группировка имела автономную производственную базу в селе Базиловщина Полтавской области, а также склады в центре Полтавы. Готовую продукцию распространяли по всей территории Украины, маскируя под бытовые товары, в частности косметику и сладости.

В рамках спецоперации "Рубикон" в феврале 2026 года правоохранители провели серию обысков с участием полиции, СБУ и спецподразделения "КОРД". Тогда было заявлено о ликвидации лаборатории, занимавшейся производством психотропов.

Следствие установило, что в состав группировки входили шесть человек. Дело по ним уже передано в суд. Среди обвиняемых – Константин Гудзь, который, по данным следствия, ранее фигурировал в другом деле по наркоторговле.

Правоохранители также отмечают, что часть фигурантов имеют разные социальные статусы и профессии, однако это не влияло на их участие в группировке.

По материалам следствия, для поставки сырья использовались международные каналы, а для маскировки грузов – промышленная тара из-под косметики, аграрной химии и ветеринарных средств.

В ходе обысков изъяты значительные объемы химических веществ, оружие, мобильные телефоны и наличные деньги в иностранной валюте.

Также задокументированы десятки эпизодов сбыта наркотических веществ в разных регионах Украины.

Дело находится на рассмотрении в суде. Часть обвиняемых находится под стражей, один находится под личным обязательством.

Подготовительное заседание назначено на 22 мая 2026 года.

Напомним, в Украине разоблачили деятельность преступной организации "Химпром". По данным СМИ, после начала полномасштабного вторжения России в Украину деятельность "Химпрома" развернулась с новой силой.

В 2023 году СБУ провели серию спецопераций по "Химпрому". Были задержаны 89 наркодельцов.

Читайте также: Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках - стало известно, как работал наркокартель "Химпром"

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Полтава Полтавская область наркобизнес наркотики производство суд преступная группа
В Харькове разоблачили дуэт "закладчиков": изъято более 300 свертков с психотропами
10 мая 2026, 11:37
Все новости »
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
Смертельное ДТП в Житомирской области: Renault вылетел в кювет
12 мая 2026, 13:00
Элитная застройка под Киевом: Миндич, Чернышев и еще четверо фигурантов получили подозрения
12 мая 2026, 12:47
В Одесской области рабочий погиб во время работы с автокраном: будут судить предпринимателя
12 мая 2026, 12:45
Адвокат Ермака: подозрение по делу о легализации 460 млн грн безосновательно
12 мая 2026, 12:35
Пограничники показали, как россияне на фронте притворяются мертвыми
12 мая 2026, 12:30
В Черниговской области подросток избил 12-летнюю девочку: полиция открыла дело
12 мая 2026, 12:22
Во Львовской области под колесами грузовика погибла женщина
12 мая 2026, 11:56
На Ровенщине BMW столкнулся со скутером: погиб 17-летний парень
12 мая 2026, 11:55
В Полтаве женщина потеряла два пальца после ссоры с мужчиной
12 мая 2026, 11:42
В Виннице пьяный военный взорвал пиротехническую гранату перед полицейскими
12 мая 2026, 11:35
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Валерий Пекар
Игорь Луценко
Все блоги »