"Соль" в промышленных масштабах: в Полтаве будут судить участников наркосиндиката

Правоохранители завершили расследование по организованной преступной группе, которая наладила полный цикл производства и сбыта психотропного вещества альфа-PVP ("соль") в промышленных масштабах

По данным следствия, группировка имела автономную производственную базу в селе Базиловщина Полтавской области, а также склады в центре Полтавы. Готовую продукцию распространяли по всей территории Украины, маскируя под бытовые товары, в частности косметику и сладости.

В рамках спецоперации "Рубикон" в феврале 2026 года правоохранители провели серию обысков с участием полиции, СБУ и спецподразделения "КОРД". Тогда было заявлено о ликвидации лаборатории, занимавшейся производством психотропов.

Следствие установило, что в состав группировки входили шесть человек. Дело по ним уже передано в суд. Среди обвиняемых – Константин Гудзь, который, по данным следствия, ранее фигурировал в другом деле по наркоторговле.

Правоохранители также отмечают, что часть фигурантов имеют разные социальные статусы и профессии, однако это не влияло на их участие в группировке.

По материалам следствия, для поставки сырья использовались международные каналы, а для маскировки грузов – промышленная тара из-под косметики, аграрной химии и ветеринарных средств.

В ходе обысков изъяты значительные объемы химических веществ, оружие, мобильные телефоны и наличные деньги в иностранной валюте.

Также задокументированы десятки эпизодов сбыта наркотических веществ в разных регионах Украины.

Дело находится на рассмотрении в суде. Часть обвиняемых находится под стражей, один находится под личным обязательством.

Подготовительное заседание назначено на 22 мая 2026 года.

Напомним, в Украине разоблачили деятельность преступной организации "Химпром". По данным СМИ, после начала полномасштабного вторжения России в Украину деятельность "Химпрома" развернулась с новой силой.

В 2023 году СБУ провели серию спецопераций по "Химпрому". Были задержаны 89 наркодельцов.

