В Житомирской области предупреждают о схеме аферистов: люди добровольно отдали мошенникам деньги

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

В полицию обратились трое жителей Житомира. Это люди от 21 до 55 лет. Все они стали жертвами аферистов. Они получили сообщение якобы от знакомых с просьбой дать деньги взаймы. В результате выяснилось, что аккаунты их знакомых были сломаны, а деньги пошли к аферистам. В общей сложности люди потеряли около 15 тысяч гривен.

Правоохранители советуют прислушаться к следующим советам:

– если вы получили подобные сообщения, сразу позвоните владельцу страницы или свяжитесь с ним любым другим способом;



– в переписке задавайте уточняющие вопросы – мошенник не узнает подробностей и личной информации;



– если вы узнали, что от вашего имени разослали такие сообщения, отправьте всем друзьям просьбу не перечислять средства;



– позаботьтесь о защите своего аккаунта (установите двухэтапную аутентификацию, создайте надежный пароль);



– в случае обнаружения подобных махинаций с вашей учетной записью сообщайте в полицию.



Напомним, ранее в Прикарпатье 55-летний мужчина стал жертвой аферистов. Это произошло, когда он искал подработку онлайн. Муж потерял 46 тыс. грн, сообщив мошенникам код из SMS при якобы трудоустройстве.