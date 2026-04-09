В Житомирской области предупреждают о схеме аферистов: люди добровольно отдали мошенникам деньги
В Житомирской области к стражам порядка обратились местные жители. Все они стали жертвами мошенничества
Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.
В полицию обратились трое жителей Житомира. Это люди от 21 до 55 лет. Все они стали жертвами аферистов. Они получили сообщение якобы от знакомых с просьбой дать деньги взаймы. В результате выяснилось, что аккаунты их знакомых были сломаны, а деньги пошли к аферистам. В общей сложности люди потеряли около 15 тысяч гривен.
Правоохранители советуют прислушаться к следующим советам:
– если вы получили подобные сообщения, сразу позвоните владельцу страницы или свяжитесь с ним любым другим способом;
– в переписке задавайте уточняющие вопросы – мошенник не узнает подробностей и личной информации;
– если вы узнали, что от вашего имени разослали такие сообщения, отправьте всем друзьям просьбу не перечислять средства;
– позаботьтесь о защите своего аккаунта (установите двухэтапную аутентификацию, создайте надежный пароль);
– в случае обнаружения подобных махинаций с вашей учетной записью сообщайте в полицию.
