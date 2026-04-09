На Житомирщині попереджають про схему аферистів: люди добровільно віддали шахраям гроші

Поліція Житомирської області повідомляє:

До поліції звернулись троє жителів Житомира. Це люди віком від 21 до 55 років. Всі вони стали жертвами аферистів. Вони отримали повідомлення нібито від знайомих із проханням дати гроші в борг. У результаті з'ясувалось, що акаунти їхніх знайомих були зламані, а гроші пішли до аферистів. Загалом люди втратили близько 15 тисяч гривень.

Правоохоронці радять прислухатись до наступних порад:

– якщо ви отримали подібні повідомлення, одразу зателефонуйте власнику сторінки чи зв’яжіться з ним у будь-який інший спосіб;



– у листуванні ставте уточнювальні запитання – шахрай не знатиме подробиць та особистої інформації;



– якщо ж ви дізналися, що від вашого імені розіслали такі повідомлення, надішліть усім друзям прохання не переказувати кошти;



– подбайте про захист свого акаунта (встановіть двоетапну автентифікацію, створіть надійний пароль);



– у разі виявлення подібних махінацій із вашими обліковим записом, повідомляйте до поліції.



Нагадаємо, раніше на Прикарпатті 55-річний чоловік став жертвою аферистів. Це сталось, коли він шукав підробіток онлайн. Чоловік втратив 46 тис. грн, повідомивши шахраям код із SMS при нібито працевлаштуванні.