20:33  09 квітня
Івано-Франківщину замітає снігом
10:26  09 квітня
У Карпатах на горі Піп Іван температура повітря опустилася до -10°
08:21  09 квітня
У Києві водійка під наркотиками виїхала на зустрічну – травмовано пасажира
UA | RU
UA | RU
09 квітня 2026, 18:55

На Житомирщині попереджають про схему аферистів: люди добровільно віддали шахраям гроші

Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Житомирській області до правоохоронців звернулись місцеві жителі. Всі вони стали жертвами шахрайства

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

До поліції звернулись троє жителів Житомира. Це люди віком від 21 до 55 років. Всі вони стали жертвами аферистів. Вони отримали повідомлення нібито від знайомих із проханням дати гроші в борг. У результаті з'ясувалось, що акаунти їхніх знайомих були зламані, а гроші пішли до аферистів. Загалом люди втратили близько 15 тисяч гривень.

Правоохоронці радять прислухатись до наступних порад:

– якщо ви отримали подібні повідомлення, одразу зателефонуйте власнику сторінки чи зв’яжіться з ним у будь-який інший спосіб;

– у листуванні ставте уточнювальні запитання – шахрай не знатиме подробиць та особистої інформації;

– якщо ж ви дізналися, що від вашого імені розіслали такі повідомлення, надішліть усім друзям прохання не переказувати кошти;

– подбайте про захист свого акаунта (встановіть двоетапну автентифікацію, створіть надійний пароль);

– у разі виявлення подібних махінацій із вашими обліковим записом, повідомляйте до поліції.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті 55-річний чоловік став жертвою аферистів. Це сталось, коли він шукав підробіток онлайн. Чоловік втратив 46 тис. грн, повідомивши шахраям код із SMS при нібито працевлаштуванні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
афера поліція
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Костянтин Матвієнко
Всі блоги »