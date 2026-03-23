23 березня 2026, 19:15

На Житомирщині чоловік з ножем накинувся на 16-річного хлопця

Фото: Національна поліція
На Житомирщині госпіталізували з ножовими пораненнями 16-річного хлопця. Виявилось, що на нього напав п'яний односелець

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 52-річний чоловік був п'яним. Коли до нього в будинок увійшов 16-річний сусід, вони посварились. Згодом п'яний чоловік дістав з кишені ножа та завдав хлопцеві кількох ударів. Підліток встиг втекти додому.

Медики діагностували у хлопця різані рани шиї та плеча. Зараз його госпіталізували медики, ризиків для життя, на щастя, немає.

"Поліцейські розшукали чоловіка, причетного до події, в будинку місцевої жительки, де він переховувався. Його затримали в процесуальному порядку. Слідчі ГУНП в Житомирській області повідомили чоловікові про підозру в замаху на умисне вбивство (ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомили в поліції.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Нагадаємо, раніше у Києві 28-річний чоловік на очах у зв'язаного батька жорстоко вбив 89-річну бабусю, б'ючи її чайником та задушивши, а потім намагався вбити власну матір.

