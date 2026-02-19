В Украине появится Нацкомиссия по психическому здоровью: все детали

Иллюстративное фото: из открытых источников

Кабинет Министров принял решение о создании Национальной комиссии по вопросам психического здоровья и утвердил ее Устав

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Нацкомиссия будет постоянно действующим коллегиальным органом при правительстве, координирующим политику в сфере психического здоровья, будет способствовать интеграции соответствующих услуг в различные сферы жизни и формированию целостной государственной политики с учетом потребностей людей.

В состав комиссии войдут 24 члена: большинство будет работать на постоянной основе, другие – как представители ключевых органов власти. Персональный состав утверждает правительство.

Среди ключевых задач – развитие профессиональных стандартов и повышение качества услуг в сфере психического здоровья, ведение Государственного реестра саморегулируемых организаций и Реестра поставщиков услуг в сфере психического здоровья.

Минздрав подчеркивает, что создание комиссии является важным шагом для системного развития отрасли. Следующим этапом станет открытый конкурс на членство в Нацкомиссии и предоставление ей полномочий по координации политики и внедрению системы сертификации специалистов.

Как известно, в 2025 году базовую психологическую поддержку на первичном звене получили около 276 тысяч пациентов. В настоящее время в Украине работает 196 центров ментального здоровья.

Напомним, почти у половины украинцев высокий уровень стресса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в рамках программы ментального здоровья "Ты как?". Наиболее уязвимыми категориями являются дети, подростки и молодежь.