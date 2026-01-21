1500 долларов за "откуп от мобилизации": в Житомирской области на взятке поймали военных ТЦК

Фото: Нацполиция

В Житомирской области задержали военных ТЦК во время получения части взятки. Оказалось, деньги они взяли за то, чтобы снять "клиента" с сыска

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 35-летний командир отделения и 31-летний военнослужащий входили в состав группы для проведения оповещения и розыска уклоняющихся от мобилизации военнообязанных. Вместе с еще одним военным они договорились о схеме: предлагать людям "откуп".

В декабре к ним обратился мужчина с просьбой снять его и двух знакомых с розыска. Услугу оценили в 1500 долларов с каждого. Военные ТЦК были задержаны как раз тогда, когда они получали часть взятки.

Фигурантам уже сообщили о подозрениях. Им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Одессе неизвестные в военной форме избили водителя и силой затолкали в бус. Перед этим нападавшие повредили автомобиль потерпевшего и нанесли ему телесные повреждения. Впоследствии ситуацию прокомментировали в ТЦК : военные заявили, что информация о похищении действительно не соответствует действительности.