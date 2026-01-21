18:24  21 января
Жители Хмельницкого вышли на митинг против несправедливых графиков отключения электроэнергии
15:39  21 января
Трагически погиб эксглава Укрэнерго
13:08  21 января
Сильные морозы отступают, но ожидаются снегопады: какая будет погода 22 января
UA | RU
UA | RU
21 января 2026, 20:35

1500 долларов за "откуп от мобилизации": в Житомирской области на взятке поймали военных ТЦК

21 января 2026, 20:35
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Житомирской области задержали военных ТЦК во время получения части взятки. Оказалось, деньги они взяли за то, чтобы снять "клиента" с сыска

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 35-летний командир отделения и 31-летний военнослужащий входили в состав группы для проведения оповещения и розыска уклоняющихся от мобилизации военнообязанных. Вместе с еще одним военным они договорились о схеме: предлагать людям "откуп".

В декабре к ним обратился мужчина с просьбой снять его и двух знакомых с розыска. Услугу оценили в 1500 долларов с каждого. Военные ТЦК были задержаны как раз тогда, когда они получали часть взятки.

Фигурантам уже сообщили о подозрениях. Им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Одессе неизвестные в военной форме избили водителя и силой затолкали в бус. Перед этим нападавшие повредили автомобиль потерпевшего и нанесли ему телесные повреждения. Впоследствии ситуацию прокомментировали в ТЦК : военные заявили, что информация о похищении действительно не соответствует действительности.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
взятка Житомирская область ТЦК
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
На Львовщине разоблачили аферистов, укравших у людей почти миллион
21 января 2026, 21:30
Антарктическую экспедицию впервые возглавит 31-летняя украинка
21 января 2026, 21:17
Выстрелил в голову и скрылся: на Киевщине на мужчину напали, когда он шел домой
21 января 2026, 21:15
В Украине объявили новые графики отключений света на 22 января
21 января 2026, 21:03
Изнасиловал и задушил прямо посреди улицы: в Ровно иностранца вынесли приговор за убийство женщины
21 января 2026, 20:50
Стало известно, почему Коломойский не прибыл на заседание суда
21 января 2026, 20:50
Новая программа для украинцев 40+: где и как бесплатно проверить здоровье
21 января 2026, 20:40
В Офисе президента нет отопления и запрещают использовать электрообогреватели
21 января 2026, 20:39
В Ровно спасли 74-летнего мужчину, пропавшего ночью во время непогоды
21 января 2026, 20:14
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »