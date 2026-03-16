Оккупанты нанесли более 700 ударов по Запорожской области: шестеро раненых
Всего за прошедшие сутки оккупанты нанесли 710 ударов по 34 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
Военные РФ применили разные виды вооружения:
- Авиация: россияне нанесли 18 ударов, в том числе по Орехову, Гуляйпольскому и Малокатериновке.
- Беспилотники: 401 дрон атаковал Запорожье, Степногорск, Гуляйполе и другие громады.
- РСЗО: зафиксировано 5 обстрелов по Зализничному, Варваровке и Новоданиловке.
- Артиллерия: 286 ударов пришлись по Степногорску, Приморскому, Гуляйполю и еще 14 населенным пунктам.
В результате российских атак по Запорожью и Запорожскому району получили ранения шесть человек. Поступили 88 сообщений о повреждениях домов, объектов инфраструктуры и автомобилей.
Напомним, в ночь на 16 марта российские военные атаковали Запорожье беспилотниками – попали в частный сектор. В результате атаки горели дома, пострадали три человека.
13 марта 2026
