Всего за прошедшие сутки оккупанты нанесли 710 ударов по 34 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Военные РФ применили разные виды вооружения:

Авиация: россияне нанесли 18 ударов, в том числе по Орехову, Гуляйпольскому и Малокатериновке.

Беспилотники: 401 дрон атаковал Запорожье, Степногорск, Гуляйполе и другие громады.

РСЗО: зафиксировано 5 обстрелов по Зализничному, Варваровке и Новоданиловке.

Артиллерия: 286 ударов пришлись по Степногорску, Приморскому, Гуляйполю и еще 14 населенным пунктам.

В результате российских атак по Запорожью и Запорожскому району получили ранения шесть человек. Поступили 88 сообщений о повреждениях домов, объектов инфраструктуры и автомобилей.

Напомним, в ночь на 16 марта российские военные атаковали Запорожье беспилотниками – попали в частный сектор. В результате атаки горели дома, пострадали три человека.