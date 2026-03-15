Война перестала быть народной, превратившись в генератор власти и фантастическое состояние на крови

Добровольческое движение фактически прекратило существование. Хуже того, фактически уничтожен именно добровольческий дух, спасший страну в 2014-м и 2022-м годах

иллюстративное фото: из открытых источников

Теперь главной движущей силой войны стали бусификация, большие деньги и золотые погоны.

Война перестала быть народной, превратившись в генератор власти и фантастическое состояние в крови и страданиях сограждан.

14 марта 2014 на полигон Новые Петровцы прибыли первые 500 добровольцев Самообороны Майдана, которые сформировали первый добровольческий батальон генерала Кульчицкого.

Среди добровольцев были мои друзья с Майдана, был мой сын. Я был причастен к созданию и поддержке первых добробатов. Сам воевал как доброволец.

С первых минут вторжения 2022 именно мы – добровольцы вступили в бой. Именно мы остановили русское наступление и заставили врага уйти.

Мы – добровольцы первыми добровольно мобилизовались в армию, воевали своим оружием, на своих автомобилях, своими дронами, сами находили средства на топливо, продовольствие, сами строили свои базы и укрепления.

Мы все отдали ради победы. Многие отдали свою жизнь. Однако времена изменились, и сегодня День добровольца – только повод вспомнить, чем Украина обязана добровольцам.

Власти в этот день обязательно вспомнят. Кого-то наградят, кого-то почтит.

Однако уже почти полгода власти игнорируют уничтожение нашего добровольческого подразделения генералом-мародером.

Сотни рапортов, обращений, даже обращение к самому президенту с просьбой восстановить справедливость и дать возможность воевать добровольцам – остались без ответа.