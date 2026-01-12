21:22  12 января
12 января 2026, 20:55

Двойная авария на Житомирщине: есть пострадавший

12 января 2026, 20:55
Фото: Нацполиция
Автотроща произошла 12 января около 09:00 на 191 километре автодороги Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский, недалеко от села Сингуров. Полиция начала расследование

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно, 24-летний водитель DAF столкнулся с Isuzu, за рулем которого находился 40-летний мужчина. Последний же инерцией столкнулся минивэном Volkswagen. В результате ДТП водителя Isuzu госпитализировали с травмами. Правоохранители выясняют обстоятельства.

"Полиция призывает водителей быть крайне внимательными во время выполнения маневров на дороге: не забывайте убедиться, что это будет безопасно для вас и других участников движения. Соблюдайте безопасную скорость и дистанцию, учитывайте погодные условия и состояние дорожного покрытия, освещенность и другие факторы, которые могут влиять на безопасность движения", - говорится в сообщении.

Напомним, в Ровенской области пьяный правоохранитель сбил женщину и скрылся. Водитель существенно превысил разрешенную скорость, а указанный участок дороги был хорошо освещен. Мужчина не вызвал скорую помощь и покинул место аварии.

06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
