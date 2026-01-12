Фото: Нацполиция

Автотроща произошла 12 января около 09:00 на 191 километре автодороги Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский, недалеко от села Сингуров. Полиция начала расследование

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно, 24-летний водитель DAF столкнулся с Isuzu, за рулем которого находился 40-летний мужчина. Последний же инерцией столкнулся минивэном Volkswagen. В результате ДТП водителя Isuzu госпитализировали с травмами. Правоохранители выясняют обстоятельства.

"Полиция призывает водителей быть крайне внимательными во время выполнения маневров на дороге: не забывайте убедиться, что это будет безопасно для вас и других участников движения. Соблюдайте безопасную скорость и дистанцию, учитывайте погодные условия и состояние дорожного покрытия, освещенность и другие факторы, которые могут влиять на безопасность движения", - говорится в сообщении.

Напомним, в Ровенской области пьяный правоохранитель сбил женщину и скрылся. Водитель существенно превысил разрешенную скорость, а указанный участок дороги был хорошо освещен. Мужчина не вызвал скорую помощь и покинул место аварии.