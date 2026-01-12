ДТП в Черкасской области: легковушку разнесло вдребезги, погибла женщина

Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто Hyundai Getz не выбрала безопасную скорость на закруглении дороги, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с авто Renault Megane. После столкновения неуправляемый автомобиль выехал на обочину, где врезался в забор и дерево. От удара легковушка превратилась в груду металла.

От полученных травм 52-летняя водитель Hyundai погибла на месте.

Также травмы получили двое пассажиров Renault: годовалый мальчик и 15-летняя девочка. Их госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

