ДТП в Черкасской области: легковушку разнесло вдребезги, погибла женщина, двое детей травмированы
ДТП произошло утром 10 января на автодороге Н-01 в пределах села Теклино Черкасского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель авто Hyundai Getz не выбрала безопасную скорость на закруглении дороги, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с авто Renault Megane. После столкновения неуправляемый автомобиль выехал на обочину, где врезался в забор и дерево. От удара легковушка превратилась в груду металла.
От полученных травм 52-летняя водитель Hyundai погибла на месте.
Также травмы получили двое пассажиров Renault: годовалый мальчик и 15-летняя девочка. Их госпитализировали.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, вечером 6 января на Житомирщине легковушка вылетела с дороги и врезалась в столб. От полученных травм 55-летний водитель скончался на месте.