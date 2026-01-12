21:22  12 січня
Зеленський звільнив голову Волинської ОДА
19:33  12 січня
Росіяни знову атакували цивільні судна в українських портах
16:12  12 січня
В Україні утримаються морози: де завтра буде -20 градусів
UA | RU
UA | RU
12 січня 2026, 20:55

Подвійна аварія на Житомирщині: є постраждаий

12 січня 2026, 20:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Автотроща сталася 12 січня близько 09:00 на 191 кілометрі автошляху Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський, неподалік села Сінгурів. Поліція розпочала розслідування

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Попередньо, 24-річний водій DAF зіткнувся з Isuzu, за кермом якого був 40-річний чоловік. Останній а інерцією зіткнувся мінівеном Volkswagen. Внаслідок ДТП водія Isuzu госпіталізували з травмами. Правоохоронці з'ясовують обставини.

"Поліція закликає водіїв бути вкрай уважними під час виконання маневрів на дорозі: не забувайте переконатися, що це буде безпечно для вас та інших учасників руху. Дотримуйтеся безпечної швидкості та дистанції, враховуйте погодні умови та стан дорожнього покриття, освітленість та інші фактори, що можуть впливати на безпеку руху", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Рівненщині п'яний правоохоронець збив жінку і втік. Водій суттєво перевищив дозволену швидкість, а вказана ділянка дороги була гарно освітлена. Чоловік не викликав швидку допомогу та залишив місце аварії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Житомирська область
ДТП на Черкащині: легковик рознесло вщент, загинула жінка, двоє дітей травмовані
12 січня 2026, 08:41
У Харкові на пішохідному переході збили жінку на смерть
10 січня 2026, 16:25
На Полтавщині іномарка збила підлітка
10 січня 2026, 14:55
Всі новини »
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Президент змінив голову Тернопільської ОДА
12 січня 2026, 21:46
Новорічний настрій: у Києві іноземець прикрасив ялинку наркотиками
12 січня 2026, 21:35
Зеленський звільнив голову Волинської ОДА
12 січня 2026, 21:22
"Почали вибухати труби опалення": жителька Києва розповіла, що стається в її будинку під час блекаутів
12 січня 2026, 21:15
Що робити, коли немає тепла вдома – рекомендації МОЗ
12 січня 2026, 20:40
Наступною поразкою Росії має стати Україна
12 січня 2026, 19:59
Росіяни знову атакували цивільні судна в українських портах
12 січня 2026, 19:33
Нацбанк знову оновив курс долара
12 січня 2026, 19:15
На Прикарпатті чиновниця управління освіти "заробила" на схемі з пальним
12 січня 2026, 18:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Сергій Фурса
Юрій Касьянов
Віталій Портніков
Всі блоги »