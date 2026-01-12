Подвійна аварія на Житомирщині: є постраждаий

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Попередньо, 24-річний водій DAF зіткнувся з Isuzu, за кермом якого був 40-річний чоловік. Останній а інерцією зіткнувся мінівеном Volkswagen. Внаслідок ДТП водія Isuzu госпіталізували з травмами. Правоохоронці з'ясовують обставини.

"Поліція закликає водіїв бути вкрай уважними під час виконання маневрів на дорозі: не забувайте переконатися, що це буде безпечно для вас та інших учасників руху. Дотримуйтеся безпечної швидкості та дистанції, враховуйте погодні умови та стан дорожнього покриття, освітленість та інші фактори, що можуть впливати на безпеку руху", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Рівненщині п'яний правоохоронець збив жінку і втік. Водій суттєво перевищив дозволену швидкість, а вказана ділянка дороги була гарно освітлена. Чоловік не викликав швидку допомогу та залишив місце аварії.