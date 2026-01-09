11:26  09 января
09 января 2026, 10:55

В Житомире судили военного, который перешел на сторону "ДНР"

09 января 2026, 10:55
Иллюстративное фото
В Житомире судили военного сразу по двум статьям. Речь идет и о коллаборационной деятельности, и о государственной измене

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Как известно, мужчина был гражданином Украины и проходил военную службу на территории Донецкой области. Когда территория была уже временно оккупирована, он добровольно согласился проходить военную службу в вооруженных силах РФ, поступил в так называемый ДНР.

Впоследствии предатель принимал участие в боях против сил обороны Украины. Суд признал его виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, с лишением права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления, связанные с выполнением административно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 15 лет с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Напомним, на Хмельнитчине депутат вместе с сыном и дочерью работала на россиян. Выяснилось, что они передавали российским спецслужбам данные о военных объектах. Все трое получили наказание в виде 15 лет лишения свободы.

