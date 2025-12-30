Перешел на сторону врага: в Сумской области судили военного, который воевал против Украины

Иллюстративное фото

Заречный районный суд города Сумы вынес приговор гражданину Украины по делу о государственной измене, который принял сторону врага и проходил военную службу в вооруженных силах РФ. Стало известно, какое наказание он получил

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В ноябре прошлого года мужчина находился во временно оккупированном Мелитополе. Там он заключил контракт с министерством обороны РФ о прохождении военной службы в вооруженных силах РФ. В январе он уже начал выполнять боевые задания против Вооруженных сил Украины. В конце марта этого года он был взят в плен.

Суд приговорил его к 15 годам заключения.

