У Житомирі судили військового, який перейшов на бік "ДНР"

У Житомирі судили військового одразу по двох статтях. Йдеться і про колабораційну діяльність, і про державну зраду

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Як відомо, чоловік був громадянином України, і проходив військову службу на території Донецької області. Коли територія була вже тимчасово окупована, він добровільно погодився проходити військову службу у збройних силах РФ, вступив до так званого "ДНР".

Згодом зрадник брав участь у боях проти Сил оборони України. Суд визнав його винним. Йому призначили покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років, з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування пов'язані з виконанням адміністративно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 15 років з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Нагадаємо, на Хмельниччині депутатка разом із сином і донькою працювала на росіян. З'ясувалось, що вони передавали російським спецслужбам дані про військові об'єкти. Всі троє отримали покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.