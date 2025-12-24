В Житомирской области Volkswagen влетел в грузовик: среди пострадавших дети

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Как рассказали правоохранители, Volkswagen Golf, за рулем которого была 34-летняя женщина, врезался со встречным грузовиком Renault Magnum, за рулем которого находился местный житель.

В результате ДТП травмировались 34-летняя женщина и ее пассажиры: две девочки, в возрасте 10 и 11 лет, а также 54-летняя женщина. Все пострадавшие госпитализированы медиками.

"Следователи Звягельского районного отдела полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", - сообщили в полиции.

