19:05  24 декабря
Стало известно, как будут отключать свет на Рождество
18:54  24 декабря
Силы обороны отвоевали у РФ важный населенный пункт в Харьковской области
16:44  24 декабря
В Госпогранслужбе рассказали, какая ситуация на границе в канун праздников
24 декабря 2025, 20:55

В Житомирской области Volkswagen влетел в грузовик: среди пострадавших дети

24 декабря 2025, 20:55
Фото: Нацполиция
Авария произошла 24 декабря на автодороге Звягель – Барановка, вблизи села Гульск. Правоохранители начали уголовное производство

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Как рассказали правоохранители, Volkswagen Golf, за рулем которого была 34-летняя женщина, врезался со встречным грузовиком Renault Magnum, за рулем которого находился местный житель.

В результате ДТП травмировались 34-летняя женщина и ее пассажиры: две девочки, в возрасте 10 и 11 лет, а также 54-летняя женщина. Все пострадавшие госпитализированы медиками.

"Следователи Звягельского районного отдела полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, на Львовщине легковушка выехала с дороги и врезалась в дерево. Пострадали 19-летний водитель и 17-летний пассажир. Известно, что водитель управлял подвыпившим автомобилем.

