Россияне попали дроном в жилой дом в Богодухове: погибли трое детей и мужчина
Ночью 11 февраля, в городе Богодухов Харьковской области, враг нанес удар ударным беспилотником по частному сектору
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Попадание произошло в жилой дом, полностью разрушенный, а на площади 60 кв.м возник пожар.
Из-под завалов спасатели изъяли тела четырех погибших: 34-летнего мужчину и троих детей – двух годовалых мальчиков и двухлетней девочки. Еще два человека пострадали, среди них 35-летняя беременная женщина.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за медицинской помощью также обратилась 74-летняя женщина, получившая травмы при обстреле.
Продолжаются работы по ликвидации последствий удара, а пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
Напомним, накануне в Харьковской области российский дрон атаковал авто старосты села, который развозил хлеб жителям прифронтовых сел. В результате удара автомобиль полностью выгорел. К счастью, мужчина спасся.