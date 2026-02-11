Россияне попали дроном в жилой дом в Богодухове: погибли трое детей и мужчина

Фото: ГСЧС Харьковщины

Ночью 11 февраля, в городе Богодухов Харьковской области, враг нанес удар ударным беспилотником по частному сектору

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Попадание произошло в жилой дом, полностью разрушенный, а на площади 60 кв.м возник пожар.

Из-под завалов спасатели изъяли тела четырех погибших: 34-летнего мужчину и троих детей – двух годовалых мальчиков и двухлетней девочки. Еще два человека пострадали, среди них 35-летняя беременная женщина.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за медицинской помощью также обратилась 74-летняя женщина, получившая травмы при обстреле.

Продолжаются работы по ликвидации последствий удара, а пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, накануне в Харьковской области российский дрон атаковал авто старосты села, который развозил хлеб жителям прифронтовых сел. В результате удара автомобиль полностью выгорел. К счастью, мужчина спасся.