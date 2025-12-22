Авария грузового поезда на Житомирщине могла произойти из-за БПЛА – Укрзализныця

Иллюстративное фото: из открытых источников

Авария грузового поезда вблизи Коростеня в Житомирской области, вероятно, произошла в результате атаки вражеского беспилотника

Об этом сообщила Укрзализныця, передает RegioNews.

"По причинам: продолжаются следственные действия. Больше деталей будет у правоохранителей и специальных служб. Предварительно: грузовой поезд был поражен вследствие детонации - вероятно БПЛА типа Shahed", – отметили в компании.

Напомним, сегодня возле Коростеня в Житомирской области грузовой поезд сошел с рельсов.

Как сообщалось, схождение грузового поезда повлекло за собой экстренное торможение и схождение с пути локомотива пассажирского поезда №45/46 Харьков–Ужгород.

В результате инцидента травмирована бригада грузового поезда – машиниста и его помощника, оба госпитализированы. Авария повлекла задержки и изменение маршрутов ряда пассажирских поездов.